Rubata la bici elettrica dell'attaccante del Pisa Torregrossa: la Municipale la ritrova

Una brutta avventura terminata a lieto fine per il bomber nerazzurro Ernesto Torregrossa che lo scorso 21 settembre, in Corso Italia, aveva subito il furto della bicicletta elettrica, che gli era stata regalata per il compleanno dai suoi genitori.

Il velocipede, del valore di 3mila euro, era stato recuperato il giorno successico dagli agenti del Nosu della Polizia municipale in piazza Vittorio Emanuele. Alla guida del mezzo era stato sorpreso un italiano che dava spiegazioni circa il possesso poco plausibili ed era stato così denunciato per ricettazione.

Ieri la restituzione della bici a Torregrossa che si è complimentato con gli agenti per l'efficienza dimostrata.