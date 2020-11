Rubano bici da 10mila euro da un furgone: arrestati

Sorpresi mentre stavano rubando una bicicletta, del valore di oltre 10mila euro, da un furgone parcheggiato in città. A finire nei guai un 32enne e un 51enne, arrestati per furto aggravato in concorso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile.

I due avevano rotto un finestrino per aprire poi il portellone laterale del veicolo. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga prima a bordo di un altro furgone, che dopo un breve inseguimento è stato bloccato, poi, a piedi ma sono stati subito fermati. La bicicletta è stata restituita al proprietario, mentre i due arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per stamani.

