Sorpreso mentre tenta di rubare due biciclette, colpisce un poliziotto

Una sfilza di reati collezionati in una manciata di minuti dopo essere stato colto sul fatto mentre tentava di rubare due biciclette. E' successo intorno alle 20 di ieri, 24 giugno, in via San Martino a Pisa. Sono stati alcuni passanti a segnalare il ladro agli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi di vigilanza in centro in occasione del Gioco del Ponte.

L'uomo segnalato è stato colto effettivamente all'angolo con via San Lorenzino nell'atto di tagliare la catena dei due velocipedi. Invitato a desistere e fornire le generalità, ha opposto una strenua resistenza ai poliziotti tentando di divincolarsi e scappare. Un agente, colpito dall’esagitato prima che fosse bloccato, è dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari del Pronto soccorso.



Il ladro di biciclette, identificato per un cittadino tunisino 37enne, con precedenti, in Italia senza fissa dimora, è stato così arrestato per i reati di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per il reato di rapina impropria (si era infatti già impossessato di una bici e stava per scassinare il lucchetto della seconda). Il pm di turno ha disposto il giudizio per direttissima nella mattinata di lunedi 26 giugno, pertanto il 37enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere accompagnato domattina dai poliziotti che lo hanno arrestato dinanzi al giudice.