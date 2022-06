Si beve una birra presa dagli scaffali del supermercato e non la paga

Un brindisi domenicale con doppia denuncia. Alle ore 16.25 di ieri, 5 giugno, una pattuglia della Squadra volanti della Polizia è intervenuta in via Bargagna al Penny Market perché una ragazza, secondo la segnalazione ricevuta, ha preso e bevuto una lattina di birra dagli scaffali del negozio, rifiutandosi poi di pagarla.

Accertata la situazione, gli agenti hanno identificato la donna come una 30enne italiana residente a San Giuliano Terme, già nota per comportamenti simili. E' stata così indagata in stato di libertà per il reato di furto aggravato, ma anche per inottemperanza alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Il Questore di Pisa, in data 13.12.2020, aveva infatti emesso il provvedimento.

Alla fine è dovuto anche intervenire personale della Croce Rossa per accompagnare la donna all'ospedale di Cisanello per accertamenti sanitari, in quanto al controllo la 30enne è apparsa disorientata.