Infrange il finestrino di un'auto per rubare una borsa: incastrato dalla videosorveglianza

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno deferito in stato di libertà una persona per furto aggravato. I militari hanno identificato l'uomo che, in un Comune del comprensorio, alcuni giorni prima si era appropriato di una borsa contenente soldi e documenti dopo aver infranto il finestrino di un’auto in sosta nel parcheggio di un cimitero.

Dopo la denuncia del furto da parte della vittima i Carabinieri hanno dato il via alle indagini, utilizzando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadina e le testimonianze raccolte. I militari così sono risaliti al soggetto, per il quale è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, riuscendo anche a recuperare gran parte della refurtiva, successivamente restituita alla vittima.