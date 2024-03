San Miniato, ruba la borsa a una donna nel cimitero: incastrato dalla videosorveglianza

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di San Miniato hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa una persona che, secondo la testimonianza della vittima, avrebbe strappato di dosso la borsa ad una donna che si era recata a far visita ai propri cari in un cimitero di una frazione del comprensorio del cuoio.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la signora, intenta a curare un sepolcro, è stata avvicinata dal soggetto che, con fare repentino, le ha strappato la borsa, poi ritrovata dalla vittima abbandonata in prossimità dell’entrata del cimitero priva del portafoglio.

Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni durante il furto e i Carabinieri, visionate le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale posti nelle immediate vicinanze del cimitero, sono riusciti dapprima ad individuare la vettura con cui si è allontanato l'autore del furto e, successivamente, ad identificare il soggetto che è stato infine denunciato.