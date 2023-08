I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato per furto aggravato una persona che, approfittando di un momento di distrazione di una turista straniera, è riuscita a impossessarsi della sua borsa mentre si trovava in piazza dei Miracoli. La vittima, accortasi del furto, si è rivolta immediatamente ai militari che in quel momento si trovavano in servizio in piazza dei Miracoli. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il sospetto in breve tempo, sorprendendolo in possesso della borsa, che è stata restituita alla proprietaria.

Sempre nella giornata di domenica 13 agosto i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno inoltre controllato un conducente che, alla guida di un’auto, è risultato sprovvisto di patente di guida poiché già revocata. L'uomo è stato denunciato per guida senza patente, mentre la vettura, sprovvista di copertura assicurativa, è stata posta sotto sequestro. Un’altra persona che si trovava in città nonostante fosse gravata del divieto di ritorno nel Comune di Pisa è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.