Volterra, sottrae il borsello a un cliente della tabaccheria: inchiodato dalle telecamere

Mercoledì 26 luglio a Saline di Volterra, all’interno di una tabaccheria, sono presenti alcuni clienti: uno di questi si rende conto di essere stato appena derubato del proprio borsello al cui interno, oltre ai documenti, custodiva 750 euro in contanti e chiede l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Volterra. Sul posto arrivano i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, che subito visionano i filmati delle telecamere dell’esercizio individuando l’autore del fatto.

Nella mattinata di giovedì 27 luglio i militari che erano intervenuti in precedenza, mentre pattugliano il centro storico riconoscono il ladro e lo bloccano, accompagnandolo in caserma. All’interno degli uffici l’uomo, un 50enne di nazionalità romena, ammette il tutto consegnando però ai militari il borsello con i documenti, senza la somma di denaro su cui non ha saputo fornito alcuna spiegazione. Il borsello è stato restituito al legittimo proprietario e il ladro denunciato in stato libertà all’Autorità Giudiziaria.