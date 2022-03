Rubano 34 bottiglie di superalcolici al supermercato: fermato uno dei due ladri

Hanno tentato di rubare 34 bottiglie di superalcolici ma sono stati interrotti dall'addetto alla vigilanza che è riuscito a bloccare uno dei due ladri. E' successo ieri sera intorno all'ora di chiusura al supermercato Esselunga a Pisanova. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia che ha preso in consegna il malvivente fermato, identificato per un 32enne di origini lombarde, da tempo dimorante a Pisa e con alcuni precedenti.



Il giovane è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di furto in concorso. Le bottiglie rubate, del valore complessivo di quasi 400 euro, sono state recuperate e, non essendo danneggiate, sono state restituite alla direzione dell'esercizio commerciale.Il 32enne peraltro è risultato anche inottemperante alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Toscana, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa lo scorso febbraio, per un altro procedimento penale cui è sottoposto. Così a suo carico è stata redatta un'ulteriore segnalazione, diretta al giudice per le indagini preliminari.