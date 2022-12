Ruba bottiglie di vino al supermercato: denunciato

Aveva rubato alcune bottiglie di vino, per un valore complessivo di oltre 50 euro, ma è stato notato dalla vigilanza interna mentre le nascondeva nella borsa. E' successo ieri pomeriggio, 2 dicembre, presso il supermercato Coop di via Valgimigli a Pisa. L'uomo, un 50enne italiano residente a San Giuliano Terme, è stato bloccato da una vigilante.



Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia che ha preso in consegna l'uomo. Dopo l'identificazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato. Le bottiglie di vino sono state restituite alla direzione del supermercato.