Ruba a bordo di un camper di turisti sui lungarni: arrestato

E' finito in manette ieri, 22 agosto, un 24enne originario della Guinea, già noto alle forze dell'ordine, che stava compiendo un furto a bordo di un camper di turisti dei Paesi Bassi, parcheggiato sui lungarni di Pisa. I Carabinieri, ricevuta la segnalazione del colpo in atto, sono intervenuti sul posto individuando il mezzo in questione e notando il ladro che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga senza riuscire nell'intento.

Il 24enne è stato bloccato e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di un tablet di proprietà dei malcapitati turisti. Inoltre è stato trovato anche in possesso di eroina, suddivisa in dosi, per la quale è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane, trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, è stato giudicato questa mattina presso il Tribunale di Pisa con rito direttissimo.