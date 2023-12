Dopo il furto in casa fanno acquisti con la carta di credito rubata: beccati

I messaggi dalla banca che ti avvisano dell'uso della tua carta di credito, che ti è stata appena rubata. E' partita così l'indagine-lampo che ha portato i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm dei Carabinieri di San Miniato a denunciare due soggetti, in concorso fra loro, per ricettazione, porto abusivo di armi/oggetti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate/grimaldelli.

Tutto ha avuto inizio dalla segnalazione della vittima, che a seguito degli alert della banca si è accorto del furto avvenuto poco prima nella propria abitazione. Gli acquisti con la carta di credito erano in corso presso un esercizio commerciale locale. Girata l'informazione ai militari, questi si sono precipitati nel luogo indicato e hanno bloccato i due sospettati, dopo un breve e vano tentativo di fuga.

Condotti presso gli Uffici dell'Arma, i due sono stati trovati in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso; un grimaldello utilizzato per aprire porte e finestre; la refurtiva asportata poco prima nel corso del furto in casa. Sono risultati essere originari dell'Est Europa. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.