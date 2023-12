I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno tratto in arresto una persona di nazionalità extra europea dopo

essere intervenuti, su segnalazione della centrale operativa, in una frazione della zona del Cuoio dove era stato denunciato un probabile furto in atto all’interno di un’abitazione.

Prontamente, i militari della Sezione Radiomobile e della stazione di Santa Croce sull’Arno sono giunti sul posto riuscendo ad individuare la persona che poco prima si era introdotta nel giardino di una casa, per darsi poi alla fuga all’arrivo dei Carabinieri.

L’uomo, vistosi messo spalle al muro dall'azione degli operatori, ha prima minacciato i militari con un taglierino, poi ha ingaggiato con loro una colluttazione nel tentativo di guadagnarsi la fuga. E' stato però definitivamente bloccato e ammanettato. Le accuse di cui dovrà rispondere sono tentato furto in abitazione, porto abusivo di armi/oggetti ad offendere, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.