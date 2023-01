Ladri entrano dalla finestra e rubano in un'abitazione di Calcinaia

Hanno agito a lungo, indisturbati, in mezzo alle abitazioni. Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i ladri sono entrati in un'abitazione di Calcinaia, nel quartiere all'ingresso del paese arrivando da via Papa Giovanni XXIII. Una zona trafficata e in vista, che non ha spaventato i malviventi. Sono penetrati in casa nel momento in cui la coppia residente non era presente, in un arco temporale che va dalle ore 17 alle 21.

I ladri sono entrati dalla finestra del bagno, al piano terra rialzato. La distribuzione degli edifici fa sì che l'apertura sia posizionata in una zona meno visibile. Hanno usato un bidone per poter lavorare all'altezza giusta, per superare i doppi infissi, prima forzando quello esterno poi, dopo alcuni tentativi per non rompere quelli interni, hanno direttamente spaccato il vetro. L'avvolgibile è stato tirato su e bloccato con dei rametti. Una volta dentro hanno messo a soqquadro la casa, in particolare la camera da letto, alla ricerca di contanti e oggetti preziosi.

Tutta l'operazione deve essere durata molti minuti. Eppure sulla terra fangosa del giardino non sono state lasciate tracce, segno che potrebbe essersi trattato di professionisti. La refurtiva, secondo il triste conto delle vittime, è del valore di poche centinaia di euro, fra bigiotteria e oggettistica, in particolare un orologio. Più sensibile il danno alla finestra, completamente da rifare. Oltre, ed è la ferita più dolorosa, la sensazione di essere stati violati nell'intimo del proprio riparo, la casa. Sul caso indagano i Carabinieri.