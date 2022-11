Tenta il furto in casa ma viene bloccato dal proprietario: arrestato 24enne

I Carabinieri di Pontedera hanno arrestato uno 24enne straniero per rapina impropria. Secondo quanto si apprende, l’uomo si è introdotto in un’abitazione ma è stato sorpreso dai proprietari che lo hanno affrontato: il soggetto, allo scopo di guadagnarsi la fuga, ha aggredito il capo famiglia che è riuscito però a trattenerlo, fino all'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri. I militari hanno quindi ammanettato il 24enne in flagranza di reato.

Il giovane aveva con sé uno zaino nel quale aveva raccolto della refurtiva, presa appena prima di essere fermato: denaro contante, alimenti e indumenti. I beni sono stati restituiti alle vittime. Il soggetto, condotto presso la caserma dei Carabinieri di Pontedera, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere al Don Bosco in attesa delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria.