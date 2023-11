Arriva una notifica al cellulare. Di certo non ti aspetti che sia il sistema di sicurezza della tua abitazione, ma finisce che vedi in diretta uno sconosciuto che gira nel tuo salotto con una torcia in mano. E' quanto successo ad Alessio Falchi, 38 anni, residente di via Emilia a Pisa, zona La Cella, vicino la ferrovia. Ad agire sarebbero stati almeno in due, anche se a entrare è stato solo un uomo, attraverso la finestra del balcone spaccata per l'occasione. Un furto in abitazione in piena regola, una "prima volta, dopo tanti anni che vivo in questo condominio".

"Erano le 19 - racconta Alessio, appassionato di domotica - ero a casa dei miei quando mi arriva una notifica al telefono. E' il sensore di movimento che segnala che qualcosa si sta muovendo in casa. Mi collego alle due telecamere che ho installato: noto che quella in camera da letto è stata disattivata, mentre quella in salotto funziona. Vedo la luce di una torcia che si muove e sento dei rumori. Poi si vede la figura del ladro". La chiamata alla Polizia parte pressocché immediatamente: "Ci vuole qualche minuto prima che parli con l'operatore, dia i vari dati e spieghi quanto sta accadendo. Poi parto per tornare a casa. Arrivo insieme alla Polizia, verso le 19.13. I ladri sono già fuggiti. Il ladro è rimasto in casa per 4 o 5 minuti".

La dinamica è stata registrata dalla videocamera. Ogni materiale è stato fornito alla Polizia durante la denuncia, fatta questa mattina 4 novembre. "Il ladro è passato dal balcone - ricostruisce Alessio - è salito dal parapetto, poi ha alzato la serranda e ha rotto il vetro. Poi con un ferro ha aperto la maniglia". "Da come parlava, si direbbe straniero. Appena entrato ha comunicato con qualcuno fuori attraverso un walkie-talkie. Sembra alto, anche piuttosto giovane. Aveva il volto coperto e i guanti".

La refurtiva non è di elevato valore: "Ha preso 250 euro da un portafogli, un anellino che era di mia nonna e, cosa strana, un cappellino della Marvel. Ci è passato accanto, lo ha notato, ha staccato un adesivo e se lo è messo in testa". Resta lo shock vissuto nei momenti del furto: "Ero agitatissimo. E dopo disperato. Oggi va un po' meglio. Alla fine non mi hanno rubato niente di particolarmentre prezioso. Non ho niente di valore in casa. Credo che una volta entrato - conclude Alessio con una battuta - anche il ladro lo abbia più o meno capito".