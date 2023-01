Rubava in casa, nella fuga cerca di investire i Carabinieri

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 49enne di origini macedoni per furto aggravato in abitazione, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'operazione è partita dopo che alla Centrale Operativa è arrivata la segnalazione di un furto in attopresso un'abitazione di San Piero a Grado.

L'equipaggio della Sezione Radiomobile è giunta sul posto in pochi minuti, posizionandosi subito per controllare e chiudere l'ingresso della casa. Hanno pizzicato subito il ladro: l'uomo, alla vista dei militari, è salito in tutta fretta su un'autovettura per scappare. Messo in moto e partito, il malvivente ha cercato uno spazio per superare il blocco, puntando i carabinieri con il pericolo di investirli. La manovra si è conclusa con lo schianto contro la macchina di servizio.

Nel frattempo è sopraggiunta anche una pattuglia della Stazione Carabinieri di Porta a Mare: gli operatori, con difficoltà, sono riusciti alla fine a bloccare ed ammanettare il 49enne, che opponeva resistenza. A bordo del suo veicolo sono stati rinvenuti elettrodomestici, monili e denaro, restituiti poi alle vittime. L'uomo, gravato da precedenti, è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma di Pisa; stamani è stato giudicato, con rito direttissimo, presso il Tribunale di Pisa.