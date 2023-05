Rubano in casa ma scatta l'allarme, inseguimento della Polizia: un arresto, altro ladro in fuga

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne cittadino albanese, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato in abitazione, in concorso con persone ancora ricercate. A suo carico anche le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tutto è avvenuto questa notte. Intorno l'una, le pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono intervenute in via Martin Luther King a San Giuliano Terme, dopo l'allarme scattato presso una privata abitazione e segnalato elettronicamente alla Sala operativa. Sul posto sono stati individuati almeno due soggetti che stavano uscendo dalla casa. All'alt degli agenti si sono dati alla fuga, così è partito l'inseguimento a piedi.

Uno dei due soggetti è riuscito a scappare, mentre l'altro è stato raggiunto. E' partita una colluttazione tra l'arrestato e due agenti, che nel tentativo di bloccarlo hanno riportato traumi alla mano, con prognosi di 10 giorni per entrambi. Nel zaino che il 35enne aveva con sé i poliziotti hanno rinvenuto molta refurtiva, ben 41 oggetti tra PC, penne e monili in oro, per una valore di migliaia di euro, oltre a oggetti atti allo scasso. Altri beni rubati erano anche nel giubbotto. Tutto il materiale è stato sequestro. Il proprietario di casa, nel frattempo rientrato, ha ringraziato gli agenti per la tempestività dell'intervento ed il recupero di tutti i suoi averi.