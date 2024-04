Sfila il cellulare dal taschino della camicia di un pensionato: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nella tarda mattinata di ieri 19 aprile, su segnalazione di cittadini, hanno individuato e arrestato a Bientina, in flagranza di reato, una persona residente in Valdera che aveva sottratto con destrezza, dal taschino della camicia di un pensionato del luogo, un telefono cellulare del valore di 200 euro circa.



La refurtiva, prontamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Il malvivente invece, condotto in caserma per le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Stazione, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.