Scompare un cellulare all'ospedale: uomo denunciato per ricettazione

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 dicembre i Carabinieri sono intervenuti all'ospedale Cisanello dopo la richiesta proveniente dal personale sanitario che segnalava il furto di un cellulare. I militari sono riusciti ad individuare un soggetto attraverso la geolocalizzazione del segnale GPS emesso dal dispositivo.

Sulla persona fermata e sottoposta a perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto il telefono rubato che è stato così restituito al legittimo proprietario. L'uomo, oltre al deferimento in stato di libertà per ricettazione, a seguito degli ulteriori accertamenti è stato anche segnalato all’Autorità Giudiziaria in quanto irregolare sul territorio dello Stato.