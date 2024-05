Sfila il cellulare dalla tasca dei pantaloni: fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno denunciato una persona per tentato furto di cellulare.

Nella notte in città i militari, durante una perlustrazione, hanno notato due persone che si rincorrevano in una strada del centro cittadino.

Insospettiti da questo comportamento, hanno quindi proceduto al controllo delle due persone che si sono rivelate essere rispettivamente il presunto autore del furto di un telefono cellulare e la vittima del reato che stava inseguendo a piedi il primo soggetto, dopo che questi gli avrebbe sfilato dal pantalone il dispositivo elettronico.

I militari hanno rinvenuto, a pochi metri dal luogo del controllo, il cellulare sottratto che veniva restituito al proprietario. La persona accusata del reato è stata segnalata all’autorità giudiziaria pisana per tentato furto con destrezza.