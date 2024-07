Rubano il cellulare dallo zaino di un cliente del supermercato: incastrati dalle telecamere

Avevano rubato dallo zaino di un cliente di un supermercato di Pisa un cellulare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, tramite la visione dei filmati della videosorveglianza, hanno individuato e poi rintracciato nella zona i due malviventi trovati in possesso del telefono rubato, in seguito restituito al proprietario.

I due fermati sono stati segnalati in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il reato di furto con destrezza.