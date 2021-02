Ladri nel centro estetico a Porta a Lucca: via con 3mila euro e strumentazioni

Un centro estetico è stato preso d'assalto dai ladri, a Porta a Lucca. Le dipendenti, al momento dell'apertura in mattinata, hanno trovato la porta scardinata ed hanno chiamato la Polizia.

I malviventi si sono aperti un varco rompendo la parte bassa dell'ingresso. Hanno portato via l'incasso del giorno prima, circa 3mila euro, e due apparecchi elettrostimolatori. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori i malviventi hanno agito nelle prime ore della mattina, in quanto durante la notte una pattuglia della sicurezza privata non aveva riscontrato problemi al momento del controllo.