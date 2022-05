Spaccata alla Chupiteria sul lungarno: "Situazione indecente, almeno hanno buttato il vetro nel cestino"

"Ladri gentili, hanno pulito". E "in 10 anni questa è la prima volta che subisco un furto, sono stato fortunato. Tutti gli amici imprenditori che ho sono già stati colpiti". La prende con filosofia ed il sorriso, per quanto possibile, il titolare della Chupiteria di lungarno Mediceo Mario Fontana. Nella notte fra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio il suo locale ha subìto la sgradita visita di un ladro, con la più classica delle 'spaccate'.

"Qualcuno - racconta - ha colpito il fondo della porta con un oggetto, probabilmente un tombino, fino a spaccarla. Poi è entrato e ha preso il cassetto del registratore di cassa. Dentro ci saranno stati 70-80 euro. Sono molti di più i danni, diverse centinaia di euro, causati all'ingresso. E meno male che hanno lasciato il corpo della cassa sul posto e che funziona ancora, solo quello costa 700 euro". La brutta scoperta è avvenuta il giovedì mattina. "Quando ho visto la situazione ho controllato dentro e non hanno portato via altro. Non lascio mai soldi in cassa, hanno trovato qualcosa perché la sera prima non ho fatto chiusura, un vero caso. Poi si lavora molto con la carta. E' stato buffo aver trovato il vetro che hanno spaccato buttato nel cestino del locale. Forse non voleva camminarci sopra. Almeno mi sono toccati i ladri gentili, ho pensato".

"Sfortunatamente - aggiunge Mario - la telecamera interna non registrava perché ho l'hard disk rotto. Ora correrò ai ripari, metterò anche un allarme sonoro interno. Ho voluto segnalare l'episodio perché è importante che si sappia che la situazione ancora una volta sta tornando indecente. E' bene tenere alta l'attenzione".