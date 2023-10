Falsa deiezione di volatile per sfilare la collana ad una signora

Uno stratagemma ben congegnato per rubare la collana ad una ignara signora.

L'episodio è stato ricostruito dai Carabinieri di Ponsacco che hanno denunciato in stato di libertà due persone straniere, accusate del furto del gioiello.

La vittima, mentre passeggiava, era stata avvicinata da un soggetto che l’aiutava a ripulirsi da quella che sembrava la deiezione di un volatile.

La signora, colpita dall’estrema ed insolita gentilezza di costui, lo ha ringraziato e ha fatto rientro presso la propria abitazione, rendendosi poi conto che la gentilezza dell’uomo di fatto non era altro che un altro dei tanti modus operandi, usato nell’occasione per sfilarle la collana che indossava.

La donna si è recata quindi presso il Comando dell'Arma di Ponsacco, dove ha raccontato il fatto.



Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei Carabinieri che, attraverso le immagini della videosorveglianza, hanno accertato che l'uomo che si era offerto di aiutarla di fatto aveva spruzzato del liquido sul corpo della signora, offrendosi poi di aiutarla ed in quei frangenti, con estrema abilità, le aveva sfilato la collana, dandosi alla fuga a bordo di un’auto intestata all’altro soggetto denunciato.