Rubano collane d'oro in discoteca ma vengono scoperti: denunciati

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà tre persone per il reato di furto aggravato in concorso. Nello specifico, l’evento si è verificato all’interno di una discoteca dove i tre soggetti, dopo aver avvicinato con una scusa alcuni avventori, hanno strappato loro dal collo le catenine d’oro indossate, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

I loro movimenti non sono passati inosservati alla sicurezza del locale, che ha allertato immediatamente il 112, continuando a tenere sottocchio i tre fino all’arrivo dei Carabinieri. Le indagini dei militari hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dei tre giovani due catenine, di cui non hanno saputo fornire dettagli credibili circa la loro provenienza, risultate poi di proprietà di due avventori del locale da ballo.