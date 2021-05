Furto doppio di computer al liceo Dini: indaga la Polizia

Due raid notturni di fila per i ladri, che hanno usato la stessa finestra. Portati via almeno 15 pc portatili

Il liceo scientifico di Pisa Ulisse Dini, di via Benedetto Croce, è stato preso di mira dai ladri in questi ultimi due giorni. Secondo quanto si apprende dalla Polizia, le Volanti e la Scientifica hanno eseguito stamani, 28 maggio, il sopralluogo per un furto di computer avvenuto questa notte. Ad essere portati via sono stati 15 pc portatili.

L'azione è stata preceduta, la notte prima, da un'altro raid notturno, con i malviventi che avrebbero usato la stessa finestra usata questa notte. Anche in quel caso l'obiettivo erano stati dei computer. Non è escluso, fra le ipotesi ricostruttive al vaglio degli inquirenti, che dopo aver rubato i primi computer fissi i ladri abbiano notato sia al piano terra che al primo piano le ulteriori strumentazioni portatili, decidendo così di tornare a 'fare acquisti'. Il tempo per girare nella scuola, di notte, non sarebbe mancato.

La Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura si occupa delle indagini. Si cercano indicazioni anche da immagini di videosorveglianza.