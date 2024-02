Una volante della Polizia di Pisa è intervenuta ieri pomeriggio, 31 gennaio, presso la Coop di via Valgimigli a seguito della segnalazione di un furto. Secondo quanto descritto, un soggetto è scappato con della merce non pagata, colpendo anche un addetto alla vigilanza per guadagnarsi la fuga. La Sala Operativa della Questura ha quindi diramato agli equipaggi in zona la descrizione del soggetto, che è stato poco dopo rintracciato e bloccato in via Averani al termine di un inseguimento sia a piedi che in auto.

In merito al furto, secondo le dichiarazioni dei presenti e dalla visione delle immagini di videosorveglianza, l’uomo ha effettivamente superato le casse senza pagare la merce, per poi scappare dopo aver colpito l'addetto di vigilanza al petto e alla spalla, dopo esere stato scoperto. Alcuni dipendenti hanno inseguito il sospettato, favorendo l'intervento degli agenti. L’arresto stamani è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha previsto per l'uomo l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora su Pisa.