Con la refurtiva in mano in Corso Italia: riconosciuto dalle telecamere

Furto risolto nel giro di poche ore da parte degli uomini del Nosu e Nucleo Polizia Giudiziaria della Municipale di Pisa, coordinati dal commissario Paolo Migliorini. L'episodio è avvenuto ai danni del negozio 'Amo Boutique' di Corso Italia: il gestore ha segnalato di aver subito il furto di quattro borse costose e di un i-pad da parte di ignoti, durante una chiusura momentanea dell’esercizio. Visionando in breve tempo le telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno visto il ladro in azione e lo hanno riconosciuto: si tratta di un tunisino 42enne, pregiudicato e clandestino, arrestato poche settimane fa per il furto aggravato di una bicicletta in piazza Toniolo. L'uomo è stato quindi denunciato per il furto perpetrato praticamente in tempo reale.

Nello stesso contesto dei controlli, gli agenti del Nosu hanno rinvenuto in viale Bonaini una bicicletta elettrica a pedalata assistita, nuova e del valore di circa 2000 euro, provento di furto. Era stata rubata alla fine di gennaio nella vicina via Bovio, direttamente nell’androne delle scale dell’abitazione del proprietario. Il mezzo è stato restituito all’avente diritto, visibilmente soddisfatto.

Ieri, il Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale, ha effettuato controlli in zona Stazione, smantellando un mercatino abusivo di indumenti di vario tipo allestito in piena viale Gramsci da un soggetto di nazionalità marocchina, clandestino in Italia e con alcuni precedenti a carico. Lo stesso è stato fotosegnalato e sanzionato con verbale da 5mila euro, con sequestro della merce posta in vendita.