Con i cosmetici rubati in una farmacia: scatta la denuncia

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà una persona di nazionalità straniera per ricettazione e per inottemperanza all’ordine di espulsione.

Nel dettaglio i militari della Sezione Radiomobile, a seguito di una richiesta di intervento, sono riusciti ad individuare la persona, sorprendendola con prodotti cosmetici del valore di circa 90 euro, risultati, dagli accertamenti, provento di furto ai danni di una farmacia del centro città.

La merce recuperata è stata così restituita al punto vendita, mentre la persona fermata è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione ed anche per non aver ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, come accertato da successive verifiche.