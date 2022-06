Non paga cosmetici in un negozio di Corso Italia: nei guai 17enne

Intervento nel pomeriggio di ieri, 6 giugno, di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia presso il negozio Oviesse in Corso Italia a Pisa, dove era stata fermata una ragazza che non aveva pagato alcuni prodotti di cosmesi dal valore di circa 15 euro. La giovane, identificata dagli agenti per una 17enne residente in provincia, ha poi pagato la merce, prima di essere accompagnata in Questura ed essere successivamente affidata ad una zia, che è stata invitata ad avere una maggiore sorveglianza sul comportamento della minore. La direzione del negozio al momento non ha sporto querela.