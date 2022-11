Ruba 150 euro di cosmetici in un negozio di Corso Italia: denunciata 19enne

Intervento di una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia nel primo pomeriggio di ieri, 16 novembre, presso il negozio OVS di Corso Italia, in seguito ad un tentativo di furto messo in atto da una 19enne pisana.

La giovane, in maniera furtiva e cercando di non essere notata dal servizio di sorveglianza, aveva asportato una ingente quantità di articoli di cosmesi, del valore di circa 150 euro, nascondendoli all'interno della propria borsa; al momento di uscire era stata bloccata dai commessi, che nel frattempo avevano allertato la Polizia.



I poliziotti intervenuti hanno identificato la responsabile, denunciandola alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato, ed hanno restituito l’intera merce alla direzione del negozio.