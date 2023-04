Ruba cosmetici al supermercato: donna denunciata

Intervento nel primo pomeriggio di ieri, 5 aprile, da parte di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura a Ghezzano presso il supermercato Carrefour, in seguito ad una segnalazione di furto. Una donna, identificata per una 51enne di Cascina, era stata fermata da personale addetto alla vigilanza del negozio, in attesa dell’arrivo della Polizia.



Sul posto i poliziotti hanno preso in consegna la donna che aveva asportato 24 prodotti cosmetici dal valore complessivo di circa 130 euro, cercando di superare le casse senza pagare. I poliziotti hanno restituito la merce alla direzione del negozio e denunciato la 51enne per tentato furto aggravato in esercizio commerciale.