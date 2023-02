Ignoti devastano la sede della Vigilanza antincendi boschivi di San Miniato

Un'amarissima sorpresa di San Valentino per tutti i volontari e le persone che gravitano attorno alla sezione sanminiatese della Vigilanza antincendi boschivi. La sede della onlus è stata completamente messa a soqquadro e devastata da ignoti, che hanno approfittato dell'assenza di personale per introdursi nei locali indisturbati. "Purtroppo è la seconda volta che riceviamo questa visita indesiderata" fanno sapere dall'associazione.

Le immagini, pubblicate anche sui canali social, sono di grande impatto: non c'è un singolo angolo delle stanze della Vab in cui i ladri non abbiano rovistato. E' grande l'amarezza tra i membri e i volontari dell'associazione: "E' il gesto di persone che si guadagnano da vivere in maniera poco corretta. Oltre al danno alla sede e al nostro morale, riportiamo anche il danno economico di circa 700 euro. Soldi di offerte e rinnovo del tesseramento che dovevano essere depositati". Unanime la solidarietà arrivata alla sezione sanminiatese dalle 'sorelle' del territorio: Vab Castiglion Fiorentino, Vab Prato, Vab Valdinievole. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.