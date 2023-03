Ottengono i dati del bancomat della vittima e fanno acquisti online: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, accusate di indebito utilizzo di una carta bancomat. Nello specifico, ai tre viene contestato di essersi appropriati indebitamente dei dati di una carta bancomat intestata a terzi, per poi effettuare numerosi acquisti di merce online, per una somma complessiva di circa 3mila euro. Le indagini hanno permesso di recuperare totalmente la merce acquistata illecitamente e di segnalare i tre soggetti alla competente Autorità Giudiziaria.