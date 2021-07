Assalto al distributore: con un'auto sfondano l'entrata e fuggono con la cassa automatica

/ Via Aurelia Nord

Colpo alle prime ore di questa mattina, giovedì 15 luglio, al distributore di carburante 'Aquila' al km 344 della via Aurelia Nord. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato.



I malviventi, intorno alle 5 del mattino, probabilmente utilizzando un'auto come ariete,asportando, da un primo controllo, la parte interna della cassa automatica.Gli agenti hanno avvisato il proprietario che, giunto sul posto, è stato invitato a presentare denuncia. Dopo i rilievI, sono in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo.