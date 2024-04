Rubano due biciclette preziose ai turisti: ritrovate e riconsegnate

Nella mattina di martedì 23 aprile due turisti stranieri, alloggiati in una struttura sul litorale, si sono presentati presso il Comando dei Carabinieri di Tirrenia per denunciare il furto delle loro biciclette, mezzi del valore complessivo di circa 6.000 euro.

I militari, completati gli atti dovuti alla denuncia, hanno avviato tutti gli accertamenti e in un brevissimo lasso di tempo, hanno rintracciato quindi due persone che, all’esito della perquisizione effettuata nei loro confronti, sono stati trovati in possesso delle biciclette poco prima denunciate.

Conclusi gli accertamenti di rito, le due persone sono state segnalate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione in concorso. Le biciclette sono state quindi restituite, con soddisfazione dei Carabinieri, ai proprietari che hanno manifestato ai militari la loro riconoscenza.