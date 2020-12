Santa Croce, svaligiano la casa ma vengono trovati con la refurtiva: arrestati

I Carabinieri hanno arrestato a Santa Croce sull'Arno, sabato scorso, tre uomini di origine albanese per tentato furto in abitazione. La banda è stata sorpresa in mattinata a bordo di due distinti mezzi, un'autovettura ed un autocarro, mentre si allontanavano da un'abitazione che si è scoperto poi essere stata svaligiata.

A bordo dei mezzi sono stati trovati arredi, biancheria e utensili vari per un valore di oltre 10mila euro. Fra i trafugati beni della casa, abitata solo saltuariamente, c'era una cucina intera, elettrodomestici compresi, oltre ad altra refurtiva sulla cui provenienza in realtà sono in corso ulteriori accertamenti.

Gli arrestatisono stati giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Pisa lunedì mattina, con la successiva convalida dell'arresto, senza l'applicazione di misure cautelari.