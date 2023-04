Accusato di furto, evade più volte dai domiciliari anche per spacciare: in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, finalizzato anche all’applicazione ed alla vigilanza sulle misure disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo.

Nello specifico, i militari hanno eseguito il provvedimento in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, in ordine ad un furto ai danni del locale supermercato Ipercoop commesso con altre due persone il 5 febbraio scorso, per il quale fu arrestato sempre dai Carabinieri.

L'aggravamento della misura è stato concesso a seguito dei reiterati episodi di evasione compiuti dalla persona in questione, anche con il fine di effettuare delle cessioni di stupefacente - cocaina - in favore di alcuni tossicodipendenti del luogo. E' stato quindi disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.