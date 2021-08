Calambrone, furto nella parafarmacia: rubati 1.200 euro dalla cassa

L'allarme che risuona nella notte, la corsa per arrivare in negozio e scongiurare il furto e la triste constatazione di aver fatto tardi: la cassa, con circa 1.200 euro, è già stata svuotata e dei malviventi nessuna traccia. E' la disavventura capitata alla parafarmacia Farmabenessere, situata sul viale del Tirreno a Calambrone, nella zona del Villaggio Solidago. Nella tarda serata di domenica 22 agosto i ladri sono introdotti nel negozio, mandando in frantumi il vetro della porta d'ingresso. In pochissimo tempo hanno portato via il denaro.

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'intero furto e i filmati sono al vaglio della Polizia. I sospetti degli inquirenti sono rivolti ad un gruppo ben organizzato e probabilmente con soggetti già conosciuti dalle forze dell'ordine.