Furto in farmacia a Barbaricina: denunciato un 23enne

Un 23enne pisano è ritenuto l'autore di un furto, avvenuto la notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile alla farmacia Landini di via Aurelia. L'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia ha infatto denunciato il giovane, con precedenti specifici, per il reato di furto aggravato.

Secondo al ricostruzione fatta dagli inquirenti il 23enne, intorno alle 3 di mattina, ha forzato una finestra del locale e si è introdotto all'interno della farmacia, rovistando tra gli scaffali e forzando la cassa, da cui ha prelevato il fondo cassa pari a circa 30 euro di spiccioli. Il giovane è stato rintracciato poco dopo le ore 4 dalla stessa volante che, assieme alla proprietaria del farmacia, aveva da poco effettuato il sopralluogo per il furto. Il giovane è stato anche per sanzionato per non rispetto della normativa anti-Covid sul coprifuoco.