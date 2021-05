Ruba una felpa da H&M in Corso Italia: denunciato 19enne

Intervento della Polizia nel primo pomeriggio di lunedì 3 maggio in Corso Italia, presso il negozio di abbigliamento H&M. La richiesta è arrivata dallo stesso personale del punto vendita in quanto l'addetto alla vigilanza aveva fermato un ragazzo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza aver pagato una felpa del valore di qualche decina di euro. Il ragazzo, un tunisino 19enne in regola con il soggiorno, è stato così identificato dalla Volante intervenuta, accompagnato in Questura per la redazione degli atti e denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

La felpa è stata restituita agli addetti del negozio.