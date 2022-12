Nel giardino di una casa privata per rubare quintali di ferro: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Volterra hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di furto aggravato in concorso, colpo tentato ai danni di un'abitazione. Nello specifico, i militari hanno colto in flagranza due soggetti all’interno di un giardino di una casa privata, mentre tentavano d’impossessarsi di materiale ferroso. I due hanno tentato di giustificarsi, ritenendo di non essersi resi conto di aver fatto accesso in una proprietà altrui. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di rinvenire, nella disponibilità dei due, circa 7 quintali di ferro, successivamente restituiti al legittimo proprietario.