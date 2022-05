Ruba il furgoncino di una gelateria nel fiorentino e si rifugia in un circolo a San Miniato: arrestato

Ha finito la sua fuga a San Miniato il presunto responsabile del furto di un furgoncino Fiat Doblò, di proprietà di una gelateria di San Casciano Val di Pesa (Firenze), avvenuto nel pomeriggio di sabato 21 maggio. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine.

Grazie ad un efficace coordinamento tra le centrali operative dell’Arma, i Carabinieri delle Compagnie di Empoli e Scandicci sono riusciti a monitorare gli spostamenti dell'uomo fino ad intercettarlo nella zona dell’Empolese. A quel punto sono intervenuti gli uomini dell’Aliquota Radiomobile i quali, postisi tempestivamente alla ricerca del mezzo, hanno interrotto la corsa del fuggitivo nel territorio di San Miniato, dove l’uomo aveva deciso di demordere abbandonando il furgone e continuando quindi la fuga a piedi per cercare infine di nascondersi all'interno di un circolo ricreativo della zona.



I militari dell'Arma erano riusciti a non perderlo di vista e, supportati dai colleghi della Compagnia di San Miniato, giunti sul posto, sono entrati nel locale e hanno bloccato il 35enne mentre stava cercando di sbarazzarsi di un paio di guanti e di forbici.

L’immediata perquisizione nel furgoncino ha consentito di rinvenire altri strumenti da scasso, mentre il controllo sull'uomo ha permesso di trovare, all’interno di un marsupio, un telecomando di accesso alla ZTL del comune di San Casciano Val di Pesa, in uso alla gelateria derubata.



Grazie alla sinergia operativa dei diversi reparti dell’Arma coinvolti, l’uomo è stato dunque arrestato e condotto alla casa circondariale 'Don Bosco' di Pisa.La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria e sarà valutata nel corso del successivo processo.