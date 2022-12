Rubato il furgone della Società Canottieri Pontedera

"Purtroppo questa notte sono entrati nella sede della Canottieri e ci hanno rubato il furgone che vedete in foto". Iniziano così le poche righe comparse sul profilo Facebook della Società Canottieri Pontedera, questa mattina 6 dicembre. L'ente così denuncia pubblicamente il furto subito. "Siamo delusi e rammaricati - prosegue il posto - oltre che arrabbiati, perché quel mezzo serve per portare i nostri ragazzi alle gare ed è frutto di sacrifici da parte di tutti. Sacrifici che noi sportivi siamo abituati a sopportare, ma che in situazioni come queste diventano difficili da digerire".