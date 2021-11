Rubano generi alimentari al supermercato: due giovanissimi denunciati

Alle ore 17.50 di ieri, 8 novembre, le volanti della Polizia di Pisa sono intervenute presso il supermercato Esselunga, allertate dal personale addetto alla vigilanza che aveva appena sorpreso due ragazzi extracomunitari intenti a rubare generi alimentari, per un valore complessivo di circa 70 euro.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno restituito la merce alla direzione del supermercato e preso in consegna i due, successivamente identificati per un 20enne ed un 16enne di origine tunisina. Entrambi sono stati denunciati: il primo alla Procura della Repubblica di Pisa ed il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Al termine delle incombenze procedurali, per il maggiorenne sono state avviate le pratiche di espulsione dal territorio nazionale, mentre il minore, così come previsto dalle procedure, è stato affidato ad una struttura per l'accoglienza di minori senza fissa dimora.