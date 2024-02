Tenta il furto e minaccia di farsi del male una volta sorpreso: ora è in carcere

Condotte pericolose per sé e gli altri, tali da portare alla custodia cautelare in carcere, disposta stamani a seguito del rito direttissimo in Tribunale. Si è chiusa così una vicenda che ha visto protagonista un'uomo arrestato dai Carabinieri di Volterra nella serata di ieri, 11 febbraio.

I militari, inizialmente, sono stati chiamati in una località rurale del volterrano in quanto il soggetto è stato sorpreso all'interno di un'abitazione. Arrivati gli operatori sul posto, l'uomo in questione non si è fatto avvicinare, minacciando di tagliarsi la gola con delle forbici se qualcuno lo avesse fatto. La situazione di tensione è durata un paio d'ore: alla fine l'uomo ha desistito dal suo intento autolesionistico ed è stato portato in caserma.

Ricostruendo le sue ultime ore, i militari hanno scoperto che il soggetto alloggiava in un bed and breakfast del centro di Volterra. Proprio qua, in precedenza, avrebbe tentato di appiccare un incendio all'interno della stanza. Fortunatamente il proprietario, allertato da terzi che hanno sentito l'odore di bruciato, ha provveduto a spegnere le fiamme evitando che si propagassero. Alla fine, il soggetto è stato arrestato il reato di tentato furto e denunciato per l'incendio, con poi la misura cauterale in carcere.