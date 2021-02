Cisanello: cadono dal motorino rubato dopo l'inseguimento, scappati a piedi

Nella notte di ieri, 3 febbraio, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio a Pisa, una volante della Polizia di Stato ha notato un ciclomotore con a bordo due giovani in via Santa Marta. I ragazzi, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga, temendo un controllo. E' scattato così l'inseguimeto che si è concluso in via Norvegia: i due sono caduti a terra, abbandonando il mezzo e scappando a piedi. Il ciclomotore è risultato essere provento di furto ed è stato restituito alla legittima proprietaria.

Sempreieri il personale della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti in Piazza delle Vettovaglie, ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 17enne, sorpreso con 18,9 grammi di hashish.