Ladri sfondano la porta alla gelateria di Mezzana: "Siamo amareggiati"

Un nuovo furto subìto, a distanza di 13 anni dall'ultimo, e in aggiunta ad una serie di sfortune che negli ultimi tempi hanno reso difficile il proseguire l'attività. I ladri hanno preso d'assalto nella notte fra il 18 e il 19 agosto la gelateria 'Io e Gelato' di Mezzana, sulla strada Provinciale 2 Vicarese, nel comune di San Giuliano Terme. Sono entrati dalla porta d'ingresso, il cui vetro è stato fatto uscire dall'infisso con una leva rovinando a terra. I titolari hanno scritto sulla propria pagina Facebook un lungo sfogo, raccontando quanto accaduto. Decine i commenti di solidarietà per il noto esercizio commerciale.

"Oggi vogliamo condividere con voi un fatto - si legge nel post - che ci lascia amareggiati e che, per la seconda volta in 13 anni, ci porta a pensare di arrenderci! Stanotte dei delinquenti hanno distrutto il frutto del nostro lavoro e dei nostri sacrifici! Mai come in questi momenti ti senti sopraffatto e impotente!. La Pandemia per noi, a livello lavorativo, è stata un momento critico ma con sacrificio e caparbietà l’abbiamo affrontata e superata senza troppe ripercussioni. Non ci spaventa lavorare! In occasioni come questa però nulla possiamo e prendiamo atto che nulla possono neppure quelli che dovrebbero...".

"Con i nostri ragazzi scherziamo da un po' di tempo sulla nostre sfortune, perché questo non è proprio il nostro anno migliore: abbiamo cominciato la stagione con un grande lutto, poi innumerevoli vicissitudini tecniche culminate nel guasto Enel di due domeniche fa, la rottura della vetrina il fine settimana di ferragosto, la tromba d'aria ieri ( 18 gennaio ndr) e per concludere in bellezza i Ladri, che poi non hanno rubato nulla!".

"Ci scusiamo con tutti i nostri clienti per il disordine - concludono - per qualche giorno a causa delle ditte in ferie non ci sarà possibile ripristinare l'estetica della porta. Se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto tra le 3.15 e le 3.30 di stanotte ci contatti. E' stata vista un'auto scura allontanarsi. Grazie, Ilaria e Omar".