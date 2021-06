Nuovo furto a scuola: ladri di monitor all'istituto 'Galilei'

La Polizia sta svolgendo le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Pochi giorni fa era toccato al liceo 'Dini'

/ Via di Padule

Ancora le scuole nel mirino dei ladri dopo il doppio colpo al liceo 'Dini' dei giorni scorsi.

Stavolta è toccato all'Istituto comprensivo 'Galilei' di via di Padule a Pisa. Il colpo con molta probabilità è avvenuto il 2 giugno, approfittando della chiusura delle scuole per la Festa della Repubblica.



Sul posto per i rilievi si sono recati giovedì mattina gli agenti della Squadra Volanti della Questura che hanno accertato ildal locale adibito ad ufficio didattico ed il danneggiamento della porta blindata di una stanza nel tentativo di accedere all'interno. Danneggiato inoltre un altro monitor.Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili.